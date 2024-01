Desio ricorda: posata la pietra d'inciampo per Mario Michelini

A Desio posata la pietra d'inciampo in ricordo di Mario Michelini. Tanti i cittadini che si sono stretti intorno alla famiglia del desiano, nella Giornata della memoria, per ricordare il suo sacrificio, e i valori che ha difeso compiendolo.

Diverse le associazioni che hanno preso parte al corteo che dal Municipio ha raggiunto il numero 13 di via Garibaldi, dove Michelini ha vissuto prima della sua deportazione. Presente anche il prevosto, don Mauro Barlassina.

"È molto importante avere momenti come questo e la presenza di tutte queste persone lo testimonia come ogni volta. Oggi poniamo questa nuova pietra, insieme ai nipoti di Mario Michelini, qui per partecipare sicuramente con un po’ di commozione. La nostra città fa memoria di queste persone e lo farà per sempre", ha dichiarato il sindaco Simone Gargiulo .

Alla posa della pietra c'era anche il presidente del Comitato Pietre d'Inciampo Monza e Brianza Fabio Lopez Nunes:

Durante la commemorazione hanno preso la parola anche i nipoti, Mario Michelini e Norberto Riva, per ringraziare i cittadini che hanno deciso di onorare la vita del loro nonno.

"Oggi siete in tanti, ringrazio tutti per essere qui ad onorare la vita di mio nonno Mario. Io ho l’onore di portare il suo nome e il suo cognome - ha affermato Michelini - ma mi sento a disagio nel ricordarlo proprio durante questo particolare momento storico in Italia. Nostro nonno ha dato la vita per dare a noi la possibilità di vivere in uno stato libero, ma mi guardo intorno e vedo un’Italia ben lontana da quella che avrebbero voluto mio nonno e gli uomini come lui. Non renderei onore a lui se non dicessi che viviamo in un Paese che ha perso in questi anni tutti quei valori per cui lui ha combattuto e ha dato la vita".