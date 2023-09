La ricerca ha fatto passi enormi negli ultimi 20 anni ma ha sempre bisogno di essere sostenuta, alimentata, condivisa il più possibile. Nel mese di ottobre, proprio nell'ottica di un continuo sostegno, sono tantissime le iniziative messe in campo da Fondazione AIRC e Anci per sostenere la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il cancro al seno.

Desio si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Ecco allora che anche il Comune di Desio si schiera a fianco della ricerca aderendo alla campagna Nastro Rosa AIRC 2023 e illuminando di rosa il suo gioiello più prestigioso, Villa Tittoni, nella notte tra l'1 e il 2 ottobre.

“Aderiamo con entusiasmo e convinzione a questa campagna di sensibilizzazione e prevenzione rivolta alle donne. Un’iniziativa congiunta della Fondazione AIRC e Anci, che va sostenuta, alimentata, condivisa e rilanciata, sia a livello personale che istituzionale – spiegano gli Assessori alle Pari Opportunità Samantha Baldo e alle Politiche Familiari Fabio Sclapari - La città di Desio aderirà illuminando di rosa Villa Tittoni, il monumento cittadino più rappresentativo, che racchiude gran parte della storia della nostra città”.

Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il nastro rosa, che è diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne. In questa occasione Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive.

I dati

Il tumore al seno colpisce circa 55.000 donne ogni anno e l'obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte. Negli ultimi vent'anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all'88%.

Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo Fondazione AIRC, solo nel 2023, ha destinato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca, in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia (Fonte: AIRC).

La Campagna Nastro Rosa AIRC ha anche come obiettivo quello di raccogliere fondi attraverso la distribuzione di spillette rosa all'interno delle farmacie: per tutte le info scrivere alla mail nastrorosa@airc.it.