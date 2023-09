Di corsa in staffetta da Oropa a Verano: protagonisti 40 ragazzi dell'oratorio

L’«impresa» di 40 ragazzi dell’oratorio di Verano, per la tradizionale fiaccolata: di corsa in staffetta da Oropa per 150 km.

Dal santuario di Oropa all'oratorio

Dopo la pausa legata all'emergenza sanitaria, è tornata la tradizionale fiaccolata dell'oratorio. I ragazzi hanno percorso di corsa, 150km, in staffetta, dal santuario di Oropa, in provincia di Biella, fino alla chiesa di Verano. Emozioni indimenticabili per il gruppo.

Esperienza speciale per i 40 tedofori

Quaranta i tedofori, accompagnati da una decina di adulti che si sono occupati della logistica, tra i quali anche l’ex sindaco Renato Casati. Un’esperienza piena di significato e davvero speciale per i partecipanti che è stata anche occasione di incontri. Il gruppo infatti sabato sera si è fermato per una prima sosta a Busto Arsizio nella parrocchia dove ora c’è don Gaudenzio, che era stato a Verano e dove c’è anche don Peppino, 94 anni, storico parroco del paese. Gli incontri speciali però ci sono stati anche domenica 9 settembre, con la seconda sosta a Cucciago, dove il gruppo veranese ha potuto salutare don Giovanni Rigamonti, ex parroco, che ora si occupa della parrocchia di Senna Comasco.

L'arrivo in festa a Verano

Dopo il pranzo con la comitiva è ripartita per arrivare in serata a Verano, accolta con i grandi onori sul sagrato della chiesa. Un bel momento di festa che si è inserito tra i tanti eventi organizzati per la tradizionale festa del rione Madonnina. Dalla musica barocca, all’aperi Jazz alle gustose cene in oratorio, i pranzi del dì di festa: tanta è stata la partecipazione.