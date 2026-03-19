Venerdì 20 marzo, alle 18.30, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno, la presentazione del libro della Fondazione Veronesi “Di corsa verso il futuro” ideato per sostenere le donne dopo le cure oncologiche: un momento delicato in cui la paura del ritorno della malattia si intreccia con il desiderio di rinascita.

Di corsa verso il futuro: le Pink Ambassador si raccontano

Ad aprire l’incontro, patrocinato dal Comune, saranno il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora Rosanna Arnaboldi. Moderati dalla giornalista Silvia Galimberti interverranno la dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e le Pink Ambassador Marina De Bonis e Gabriella Doneda, testimonianza concreta di come ricerca, prevenzione e attività fisica possano tradursi in percorsi di forza, consapevolezza e rinascita.

La nuova fase quando finiscono le terapie oncologiche

“Quando finiscono le terapie oncologiche inizia una fase nuova, tanto desiderata quanto complessa – spiegano dalla Fondazione Veronesi – I controlli si diradano, il corpo è cambiato, e alla voglia di tornare alla vita si affianca spesso la paura che la malattia possa tornare”. È a questo momento cruciale che è dedicato “Di corsa verso il futuro”, il nuovo libro di Fondazione Umberto Veronesi che racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador. Il volume è pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro, incoraggiandole ad affrontare quel “dopo” con maggiore consapevolezza e fiducia.

Dal 2014 una rete di sostegno fra donne

Dal 2014 il gruppo delle Pink Ambassador è cresciuto sempre di più e ad oggi si è rivelato essere una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza comune: un tumore tipicamente femminile, al seno, utero e ovaio. Il libro raccoglie le testimonianze di alcune di queste Pink Ambassador, donne che hanno attraversato la malattia e scelto di trasformare la propria esperienza in condivisione e supporto.

“Le Pink Ambassador rappresentano una straordinaria rete di sostegno e testimonianza: donne che hanno scelto di trasformare la propria esperienza di malattia in un messaggio di forza, importanza della prevenzione e fiducia nel futuro – spiega Monica Ramaioli, direttrice generale di Fondazione Umberto Veronesi – Con questo libro vogliamo dare voce a questo percorso collettivo e accompagnare le donne in una fase delicata, ossia quella che segue la fine delle terapie oncologiche. Un momento in cui il desiderio di riprendere in mano la propria vita e quotidianità si intreccia con nuove fragilità, e in cui è fondamentale sentirsi supportate”.

“Di corsa verso il futuro” riporta anche le voci autorevoli degli esperti che durante l’anno seguono le Pink Ambassador: un team composto da una nutrizionista, da una ginecologa, dal medico dello sport e da due psiconcologhe che affrontano i temi dell’attività fisica, della sana e corretta alimentazione, del supporto psicologico fino alla riscoperta dell’intimità e della socialità.

Al termine dell’evento gli ospiti potranno prendere parte a un aperitivo curato dagli allievi del Ciofs di via De Gasperi.