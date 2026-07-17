Il Centro Commerciale GLOBO di Busnago promuove, fino alla fine del 2026, la campagna di raccolta fondi “Diamo luce alla speranza”, a sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga, per il rinnovo dell’impianto di illuminazione del Residence Maria Letizia Verga di Monza.

“Diamo luce alla speranza”, al Globo la campagna solidale per Fondazione Maria Letizia Verga

Il Residence, ricavato dalla ristrutturazione della Cascina Vallera, è la “seconda casa” che dal 1999 accoglie i bambini in cura per leucemia e altre patologie ematoncologiche insieme alle loro famiglie che non risiedono nelle vicinanze. Dispone di 16 alloggi completamente arredati su tre piani, oltre ad ampi spazi comuni per le attività ricreative dei bambini, e ha ospitato nei suoi primi 25 anni di attività circa 850 bambini e oltre 5.000 persone.

Come contribuire

Chi lo desidera potrà contribuire attraverso tre modalità: donazione online sul sito della Fondazione (fondazionemarialetiziaverga.it), bonifico bancario o donazione diretta presso il punto informativo allestito all’interno del centro commerciale GLOBO di Busnago, dove le volontarie e i volontari della Fondazione saranno periodicamente presenti.