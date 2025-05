«Diario Vaticano»: il vicesindaco di Giussano racconta il conclave sui social

Brevi video quotidiani per raccontare il conclave: è questa la rubrica lanciata attraverso i social dal vicesindaco di Giussano, Adriano Corigliano, in vista della "fumata bianca".

Rubrica quotidiana

"Diario Vaticano", è questo il titolo della rubrica quotidiana lanciata sui social, dal 1 maggio, dal vice sindaco di Giussano, Adriano Corigliano. Piccoli video per raccontare tutto quanto sta per accadere ai 133 cardinali che nella Cappella Sistina eleggeranno il nuovo Pontefice.

C'è molto interesse e curiosità

Tutti pazzi per il conclave, verrebbe da dire... visto quanto se ne parla ormai da giorni.

Mercoledì 7 maggio si aprirà ufficialmente la riunione del Collegio cardinalizio per l'elezione del nuovo Papa, e l’attenzione è molto alta, da parte di moltissimi. E’ un momento storico molto importante per tanti fedeli e non, ricco di fascino e curiosità, proprio per le modalità con le quali da secoli si svolge. L’interesse è tanto non solo a livello spirituale e religioso, ma anche tra la gente comune e a quanto pare anche tra i nostri amministratori. Si è infatti molto appassionato a questa particolare procedura di elezione del successore di papa Francesco, anche il vice sindaco, tanto da volerne discutere pubblicamente: ogni giorno infatti ne parla nel suo «Diario Vaticano, verso la fumata bianca».

Il vicesindaco si è molto appassionato

«L’idea di creare questa rubrica sui social nasce dal fatto che ormai da diversi giorni, subito dopo la scomparsa di Papa Francesco, si è iniziato a parlare di conclave - spiega Corigliano - Durante le pause pranzo con i colleghi, nei momenti di confronto con amici e conoscenti, spesso mi ritrovavo a parlare con entusiasmo e curiosità degli eventi che coinvolgono in questo momento la Chiesa, dei meccanismi del Conclave, delle figure storiche del Vaticano e di tutti i cardinali papabili. Ho pensato quindi, utilizzando i social, di raccontare e condividere tutte queste curiosità e informazioni. Con serietà e ovviamente rispetto, ho iniziato a preparare le puntate, una al giorno, fino a quando non ci sarà la fumata bianca. Il Conclave non è solo un evento religioso: è un momento di svolta che coinvolge la fede, la geopolitica, le speranze dei popoli e i giochi di potere».

L'invito a seguirlo sui social

Corigliano si è messo dunque a studiare tutto quanto riguarda il conclave e attraverso i suoi video ad ogni puntata coinvolge i suoi concittadini in tutte le dinamiche, dietro le quali avverrà l’elezione del nuovo Papa. E invita a seguirlo, sui sui profili social, per scoprire «tutto ciò che c’è oltre le porte della Cappella Sistina».