“Dicembre in sicurezza”: controlli serali straordinari della Polizia locale

Controlli serali per prevenire episodi di micro-criminalità e per incrementare il controllo sulle strade del territorio: il Comune di Usmate Velate aderisce a “Dicembre in sicurezza”, un ciclo di servizi serali finanziati da Regione Lombardia che vedrà gli agenti di Polizia locale impegnati in orari straordinari nel periodo pre natalizio.

Controlli serali fino a fine anno

Ma i controlli non si fermeranno a Natale e proseguiranno, grazie a fondi comunali, fino alla fine dell’anno. Dall’1 al 17 dicembre, il Comune di Usmate Velate ha sottoscritto un accordo con Regione Lombardia con l’obiettivo di pianificare servizi di polizia stradale e sicurezza urbana. In orario serale saranno cinque gli agenti impegnati in servizi straordinari che avranno lo scopo di migliorare la sicurezza del paese in occasione del periodo prenatalizio e di eventi legati alla ricorrenza.

I pattugliamenti

L’accordo non prevede oneri a carico dell’Amministrazione comunale, ma l’assegnazione di risorse regionali: grazie a questi fondi, gli agenti saranno impegnati nel pattugliamento di luoghi sensibili, aree residenziali, aree verdi, parchi, giardini e piazze, anche con l’ausilio delle motociclette in uso alla Polizia Locale. L’obiettivo sarà, in particolare, prevenire possibili furti o episodi di micro-criminalità, intervenendo in modo tempestivo a fronte delle segnalazioni della cittadinanza.

"Periodo molto sensibile"

“Dicembre in sicurezza” terminerà il 17 dicembre, ma i controlli serali della Polizia Locale proseguiranno per tutto il mese di dicembre grazie a fondi comunali: l’Amministrazione comunale ha infatti stanziato risorse che permetteranno lo svolgimento di servizi degli agenti in concomitanza col periodo natalizio e nelle serate che precedono l’ultima notte dell’anno.