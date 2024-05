Dieci anni senza il dolce sorriso di Elisa, una Messa per ricordarla

"Dieci anni senza il dolce sorriso di Elisa, ma il suo ricordo è impresso nel nostro cuore e resterà per sempre". I genitori di Elisa Mariella, insieme agli amici, ai parenti e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene, si ritroveranno giovedì 9 maggio alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria Immacolata, in via Achille Grandi 32, a Desio.

Giovedì una Messa in memoria di Elisa

Per ricordare Elisa Mariella, scomparsa a soli 30 anni, sarà celebrata una Messa e sarà anche l’occasione per ritrovarsi in un momento di meditazione. Tutti insieme si raccoglieranno per dedicare un pensiero alla giovane desiana venuta a mancare troppo presto, ma di cui rimangono a tutti ben presenti il suo sorriso, la sua dolcezza, la sua immensa gioia di vivere. Elisa si è spenta il 6 maggio di dieci anni fa. Era il 2014. Alla sua giovane età si è trovata a dover affrontare una prova difficilissima, un tumore al cervello, che ha cercato di vincere con tutte le sue forze. Nonostante la malattia e la sofferenza, non sono mai venuti meno il suo carattere solare, il suo dolce sorriso, il suo grande amore per la vita. In ogni momento ha dimostrato un grande coraggio, che chi le è stato vicino ha percepito e con tutti ha sempre mostrato la generosità che l’ha contraddistinta in ogni istante. Ogni sua parola, ogni suo insegnamento, ogni suo dolce gesto resteranno vivi in chi l’ha amata e continua ad amarla, accompagneranno il cammino dei suoi genitori e di chi ha conosciuto quanto "speciale" fosse Elisa.

Il ricavato delle offerte a sostegno di attività educative

"Ci hai insegnato qualcosa sull’amore, sulla vita e, inoltre, come possa essere stato importante per noi e per la nostra vita il tuo passaggio - le parole che mamma e papà le hanno dedicato - La tua vita è stata e sarà il tuo dono per chi ti ha amata. La tua anima è volata dall’Altissimo, ma tu rimani sempre con noi". La Messa sarà celebrata da don Gianluigi Frova e animata dall’Ensemble Sonus et Vox. Il ricavato delle offerte andrà a sostegno di attività educative (oratorio e associazione che si occupa di bambini con autismo).