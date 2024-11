«Ferma opposizione alla Pedemontana per proteggere il territorio». E’ l’appello dei manifestanti che si sono riuniti venerdì sera della scorsa settimana in un sit-in sul cavalcavia di via Tagliabue a Desio per informare la cittadinanza e contrastare il progetto della nuova autostrada, che attraverserà il territorio desiano e diversi Comuni della Brianza.

«Difendiamo il nostro territorio e il verde dall’effetto devastante di Pedemontana»

«Chiediamo che non si faccia la Pedemontana per le conseguenze che comporta sul territorio, l’ambiente, la salute e la spesa pubblica – spiega Davide Biggi del Comitato No Pedemontana – Quest’opera costerà molti soldi pubblici, perciò siamo qui a sottolineare anche il fatto che, nonostante i toni trionfalistici dei vertici di Pedemontana, i lavori non sono realmente cominciati. Si vede solo qualche recinzione e ruspa». E, rincarando la dose: «I problemi di Pedemontana sono tanti. Hanno presentato alla Banca Europea degli investimenti, che dovrebbe finanziare buona parte dell’opera, un progetto che poi è variato. La tratta D di Vimercate, ad esempio, ora è la tratta D-breve, non è una variante ma un progetto ben diverso e potrebbe non essere finanziato. Sollecitiamo i parlamentari europei ad intervenire su questo».

Un’opera che avrà importanti effetti sul territorio:

«Oggi siamo su questo ponte che collega San Giorgio con Desio centro, perché a pochi metri da qua sorgerà lo svincolo più grande d’Europa, voluto da Pedemontana, per collegare l’autostrada a sei corsie con la Valassina, andando ad impattare enormemente sul territorio – prosegue Iaia Piumatti del Comitato No Pedemontana – Ci saranno delle uscite della Valassina che verranno chiuse, andando ad aumentare il traffico, visto che in tanti cercheranno di evitare il pedaggio della nuova autostrada. Quest’opera, oltre a devastare il ponte, andrà a distruggere un milione di metri quadri di zone verdi. L’idea, pertanto, è fare dei presidi lungo tutta la tratta per informare la cittadinanza».

L’impatto della Pedemontana sulle aree verdi e sulla città sarà devastante secondo Isotta Como di Suolo Libero: