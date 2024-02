Difesa personale femminile: lezioni gratuite a Veduggio

Prenderà il via sabato 24 febbraio, a Veduggio con Colzano, il corso di difesa personale femminile proposto dall’Esecutivo Dittonghi in collaborazione con la locale associazione «Defendo Krav Maga».

Cinque lezioni gratuite

Le lezioni, totalmente gratuite, si terranno per cinque sabati consecutivi fino al 23 marzo, dalle 14 alle 15, nella palestra delle scuole primarie di via Libertà. Finanziate dal Comune e da sponsor privati (la ditte Ceveco di Cassago, Farmacia Rizzi, Studio Sedoni-Tecnocasa e bulloneria Fontana) «sono pensate per le ragazze e le donne veduggesi», come spiegato l’assessore allo Sport e vicesindaco Augusto Deglli Agosti.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono aperte, le interessate possono contattare l’ufficio Servizi alla persona del Comune tutte le mattine al telefonico 0362-998741.