Digitalizzazione dei servizi comunali: uffici chiusi a Desio l'8 ottobre

Dalla mezzanotte di domenica 6 ottobre alla mezzanotte di martedì 8 ottobre a Desio saranno effettuati interventi straordinari di adeguamento e miglioramento tecnologico legati ai bandi PNRR sulla digitalizzazione dei servizi comunali.

Digitalizzazione dei servizi comunali: uffici chiusi l'8 ottobre

Per queste motivazioni l'Amministrazione comunale ha disposto la chiusura straordinaria al pubblico dei servizi comunali, nella giornata dell’8 ottobre 2024, nonché la sospensione dei servizi online nelle giornate del 7 e dell’8 ottobre 2024. Verrà comunque garantita la funzionalità dei servizi pubblici essenziali e la reperibilità.

Si è scelto il fine settimana della Festa di Desio proprio per recare meno disagi possibili ai cittadini - fa sapere l'Amministrazione in una nota. Infatti, lunedì 07 ottobre gli uffici Comunali sarebbero stati comunque chiusi per la festa patronale, mentre la chiusura straordinaria nella giornata di martedì 8 ottobre, si è resa necessaria per permettere a tutti i servizi di effettuare le necessarie azioni di verifica, dopo l’aggiornamento dei sistemi.

Mercoledì 09 ottobre tutti i servizi riprenderanno regolarmente.