Diletta Leotta con la famiglia alla Botanica di Lentate

Ha pubblicato nelle stories di Instagram alcuni scatti che la immortalano insieme alla figlia Aria in un luogo che i lentatesi non possono non riconoscere: la bellissima conduttrice televisiva Diletta Leotta ieri, domenica 12 gennaio 2025, è stata alla Botanica di Birago, in via Gerbino.

Diletta Leotta con la famiglia alla Botanica

L'azienda agricola di Lentate sul Seveso, gettonatissima da chi vuole ritagliarsi un po' di tempo in un ambiente bucolico, circondato dai campi e dagli animali, ha accolto la showgirl, il marito Loris Karius e la loro piccola Aria per un pranzo e un pomeriggio immersi nella natura.

La showgirl tra campi e vitellini

A fare da padroni di casa, naturalmente, Elena Cazzaniga e il figlio Gianluca, che tramite il profilo Instagram della Botanica hanno ringraziato Leotta e la famiglia per la gradita visita. La stessa Diletta sui social ha condiviso bellissimi scatti che la ritraggono insieme ad Aria mentre dà il latte ai vitellini (una delle attività proposte dalla Botanica ai più piccoli) e sorridente con i campi sullo sfondo.