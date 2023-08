Dina e Bruno, dal primo incontro sul pullman alle nozze di diamante

Dal primo incontro sul pullman alle nozze di diamante: Dina Ronchi e Bruno Barbierato di Cesano Maderno sono insieme da 60 anni.

Il primo incontro sul pullman per andare a San Primo

"Si sono conosciuti a una gita del primo maggio, nel 1960: nostra madre Dina veniva da Bovisio Masciago, papà Bruno invece è binzaghese da sempre. Erano in pullman insieme e stavano andando a San Primo: poco più di tre anni dopo erano sposati».

Raccontano così Antonella, Vania e Sabrina, come i loro genitori Bruno Barbierato e Dina Ronchi si sono conosciuti ormai ben più di mezzo secolo fa e, tre anni dopo, il 5 agosto 1963, si sono sposati per non lasciarsi mai più, tanto che domenica 6, in occasione dei 60 anni di matrimonio, hanno organizzato per loro una grande festa in cui hanno rinnovato le loro promesse nuziali.

Insieme nella vita e nel lavoro

Sono le nozze di diamante, che questa coppia di Cesano Maderno e Binzago ha festeggiato domenica dopo una vita passata insieme, in famiglia e nel lavoro. Nel 1965 infatti Bruno aveva aperto il suo locale, il Bar Snob, che ha gestito per quasi 40 anni insieme alla moglie prima in via Duca d’Aosta e poi in via Matteotti.

«Hanno lavorato sempre fianco a fianco - racconta Antonella - Un po’ come me mio marito. Sono sempre andati d’amore e d’accordo, attraversando tutte le vicissitudini della vita, e anche adesso non vanno da nessuna parte se non insieme».

Insomma, un amore forte come il primo giorno, benedetto e reso ancora più solido dalla nascita delle tre figlie.

Hanno rinnovato le promesse

«Per i 50 anni non avevamo fatto grandi festeggiamenti: avevamo partecipato alla celebrazione di tutti gli anniversari di matrimonio, ma stavolta ci tenevamo a fare qualcosa in grande per le nozze di diamante - continuano le figlie - Siamo andati dal parroco a chiedergli di celebrare la cerimonia, i nostri genitori sono molto emozionati per la festa».

Bruno, classe 1935, e Dina, classe 1940, non sentono per niente la loro età.