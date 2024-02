Dipendente invalida messa alla porta, il sindacato scrive al ministro

Dopo l'interrogazione in Consiglio regionale e quella al Governo, ora arriva la lettera recapitata direttamente sulla scrivania di ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

A firmarla è Sasha Colautti per l'esecutivo nazionale del sindacato Usb.

La vicenda è quella già raccontata nelle scorse settimane da primamonza.it che riguarda una lavoratrice, Domenica Parise, 50 anni, residente a Roncello, della sede di Agrate Brianza della multinazionale Stmicroelectronics. L'azienda aveva di fatto comunicato alla donna l'impossibilità di ricollocarla invitandola ad una conciliazione economica, al termine della quale sarebbe scattato il licenziamento.

La vicenda era stata portata all'attenzione dei media e dei politici dalle sigle sindacali Uilm e Usb, che a gennaio avevano organizzato una manifestazione di protesta davanti alla sede di Agrate, chiedendo il reintegro della 50enne. Del caso se ne erano anche occupati il Movimento 5 Stelle (con interrogazioni in Consiglio regionale e all'attenzione dello stesso ministro Giorgetti) e il Partito democratico di Monza e Brianza che con un comunicato aveva espresso la massima solidarietà alla lavoratrice.

I sindacati, a seguito delle proteste e del clamore mediatico e politico, fanno sapere che l'azienda avrebbe proposto il ritiro della conciliazione in cambio di un impiego per Domenica Parise negli stabilimenti StM in Campania o a Catania. Proposta definita inaccettabile.

Da ciò la decisione dell'Usb di appellarsi direttamente al ministro Giorgetti (Stmicroelectronics è controllata in parte dal Governo), con una lettera inviata oggi, giovedì 8 febbraio.

"Egregio Signor Ministro - scrive Sasha Colautti per l'esecutivo nazionale del sindacato Usb - La nostra organizzazione sindacale vuole portare alla sua attenzione il caso della lavoratrice Domenica Parisi a cui è occorsa una malattia grave e invalidante, insorta anni fa proprio mentre lavorava in uno dei reparti produttivi di ST Microelectronics ad Agrate Brianza. Alla lavoratrice è stata riconosciuta l’invalidità e l’ingresso nell’ambito delle categorie protette che ha determinato come conseguenza immediata il trasferimento dalla produzione ad un ruolo impiegatizio, più congeniale alla sua situazione patologica. Un percorso difficoltoso ma fin qui corretto. Per i successivi due anni Domenica ha quindi ricoperto il ruolo di impiegata, con diligenza e spirito di servizio. Dopo due anni e una paziente attesa, Domenica ha correttamente richiesto di poter vedersi corrisposto l’inquadramento previsto dalle declaratorie contrattuali per il suo ruolo lavorativo e vedersi quindi parificata ai suoi colleghi, con cui condivide giornate ed incombenze. In tutta risposta a questa richiesta, alla lavoratrice viene comunicato che deve tornare in produzione, nel reparto dove si è ammalata, dove la medicina del lavoro ha certificato nero su bianco che li non può lavorare. L’azienda lascia quindi immediatamente la lavoratrice a casa per tre mesi e le viene comunicato che per lei in azienda non c’è improvvisamente più posto. Non c’è più posto per una lavoratrice invalida in un’azienda che occupa 5.300 dipendenti. Successivamente ad un nostro intervento, anche di tipo pubblico, e all’interessamento sul caso della politica locale, la decisione dell’azienda si rettifica parzialmente: il posto c’è ma o in Campania in uno dei due stabilimenti presenti (Marcianise e Arzano) o direttamente a Catania. Un provvedimento grave evidentemente pretestuoso e ritorsivo. Grave di per se, ma ancora più grave in un azienda con le caratteristiche di ST Microelectronics, dove in particolare il ruolo chiave dell’intervento pubblico nel sistema produttivo Italiano deve poter garantire occupazione, benessere e sviluppo. Non certo discriminazioni nei confronti di persone deboli. Per questo, Egregio Signor Ministro, le chiediamo un intervento diretto, al fine di sanare al più presto questo increscioso fatto. Sicuri dell'accoglimento della presente".