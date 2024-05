Dipendenti della Flowserve Valbart di Mezzago ancora in sciopero. Continuano le iniziative di protesta dopo l'annuncio, arrivato nelle scorse settimane, del licenziamento di 61 lavoratori. La mobilitazione è prevista per oggi pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, e per l'intera giornata di domani, venerdì 17 maggio 2024.

Deludente l'incontro in Assolombarda

Niente di positivo è scaturito dall'incontro andato in scena ieri, mercoledì 15 maggio 2024, in Assolombardia. A spiegare l'andamento dell'incontro le rappresentanze sindacali in comunicato stampa diramato pochi minuti fa.

"Ieri si è svolto l’incontro previsto in Assolombarda per continuare la discussione sui 61 licenziamenti e sulla prospettiva industriale del sito di Mezzago - spiegano Adriana Geppert della Fiom Cgil e Gloriana Fontana della Fim Cisl - Le risposte e le proposte avanzate dall’azienda sono insufficienti ed inaccettabili. Sulla permanenza della multinazionale nel sito di Mezzago, l’azienda non ha dato alcuna rassicurazione. Le interlocuzioni con le società affittuarie sono in corso da qualche settimana, ma nulla è stato ancora definito. Sui licenziamenti Flowserve nel ribadire che 61 lavoratori devono lasciare l’azienda si è dichiarata disponibile ad utilizzare il criterio della “non opposizione al licenziamento” ma proponendo un accompagnamento economico all’uscita non idoneo e non in linea nemmeno con quanto previsto dalla normativa e dal contratto di lavoro di lavoro a tutele crescenti".

Nuovi scioperi

Contestualmente, le rappresentanze sindacali hanno annunciato altri due momenti di sciopero, dopo quello generale tenutosi lo scorso 24 aprile davanti ai cancelli dell'azienda di Mezzago.