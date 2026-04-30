Dipendenti in sciopero alla Mapro per il premio di risultato

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, le lavoratrici e i lavoratori della Mapro di Nova Milanese hanno scioperato con un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, a seguito della decisione aziendale di interrompere la trattativa sul premio di risultato.

“Si tratta di una scelta grave e incomprensibile, che arriva dopo mesi dalla presentazione della piattaforma sindacale votata da lavoratrici e lavoratori – sottolinea la Fiom Cgil Monza e Brianza – Va ricordato che in Mapro il premio di risultato non è mai stato riconosciuto: l’apertura del tavolo di trattativa rappresentava già una conquista importante, frutto dell’impegno e della mobilitazione dei lavoratori. La decisione dell’azienda di far saltare il tavolo rappresenta un passo indietro nelle relazioni sindacali e un segnale negativo nei confronti di chi, con il proprio lavoro quotidiano, contribuisce ai risultati dell’impresa”.