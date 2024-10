Disabile tira un pugno ad una bimba sul passeggino

Un giovane con la sindrome di Down ha colpito una bambina di quattro anni mentre era a passeggio con i genitori in via Garibaldi a Giussano. Fortunatamente la ferita è stata leggera, ma la famiglia si è molto spaventata e ha informato gli agenti di Polizia: "Abbiamo subito capito le condizioni del ragazzo, ma girava da solo e in certi casi, servirebbe un'adeguata sorveglianza".

La bimba era sul passeggino

Si è avvicinato al passeggino e ha tirato un pugno contro una bimba di quattro anni. A denunciare questo fatto piuttosto grave è una mamma residente in città che, mentre passeggiava con la figlia e il marito, lo scorso lunedì 7 ottobre, si è trovata davanti all’improvviso un ragazzo disabile, con la sindrome di down, il quale senza alcun motivo ha colpito la piccola che era sul passeggino.

«E’ accaduto lunedì pomeriggio verso 18.30 al rientro della festa di Giussano in zona via Garibaldi - ha raccontato la mamma della piccola, segnalando il fatto anche sui social - Stavamo rientrando a casa con mio marito e nostra figlia di 4 anni che si trovava nel passeggino. Camminando lungo il marciapiede in direzione della concessionaria, abbiamo incrociato un ragazzo sui 30/35 anni, portatore di sindrome di Down, castano e con la sigaretta in bocca, che si è chinato sulla bambina, e senza motivo alcuno, l’ha colpita all’improvviso con un pugno sulla fronte».

Per fortuna il pugno è stato leggero

Fortunatamente il pugno non é stato eccessivamente forte e la piccola non ha riportato conseguenze, ma tanto è stato lo spavento.

«La bimba ha avuto il sopracciglio arrossato fino a sera. Il giorno dopo non aveva più nulla. Per fortuna. Abbiamo contestualizzato subito e capito la situazione: il ragazzo aveva la sindrome di Down - spiega la giussanese - gli ho chiesto di indicarmi con chi fosse, se fosse accompagnato, ma ha preferito non dire nulla, semplicemente cercando di scusarsi. Ritengo però che l’atto in sé sia abbastanza grave. Se avesse colpito con più forza avrebbe potuto fare male seriamente».

La preoccupazione della mamma

La preoccupazione della mamma però va anche oltre.

«Se avesse incontrato persone meno ragionevoli avrebbe potuto forse subire reazioni anche violente in risposta all’atto compiuto. Chiedo quindi che le persone legalmente responsabili per questo ragazzo si rendano conto che potrebbe essere fonte di pericolo, anche per se stesso, lasciandolo andare in giro da solo e senza sorveglianza adeguata».

La segnalazione al comando di Polizia locale

I genitori della piccola si sono subito rivolti agli agenti della Polizia locale.