C’è grande disappunto a Seregno tra i pazienti del medico di medicina generale Emilio Mariani, che nei giorni scorsi ha lasciato la professione per il pensionamento. I 1.500 assistiti, dispiaciuti per questa perdita, hanno espresso elogi e apprezzamenti al dottore per per la cura, l’attenzione, la passione e l’impegno dimostrati in tanti anni di attività. Tuttavia c’è il malcontento per non essere stati preventivamente informati dal medico stesso, né tanto meno dagli uffici dell’Asst, a cui dal 2024 è in capo la gestione dei medici di base.

Disagi per l’assenza del medico e a tanti pazienti non piace l’Amt

I pazienti sono tuttora alla ricerca di un nuovo medico, perché quelli presenti sul territorio cittadino hanno già raggiunto il massimale degli assistiti (compresi gli ultimi arrivati, gli specializzandi, che possono seguire un numero inferiore di persone).

Attualmente, in caso di necessità, un paziente si deve rivolgere all’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) allestito presso la Guardia medica, nei locali al piano terra del presidio ospedaliero Trabattoni Ronzoni di via Verdi.

Una soluzione che non piace ai più, perché «incontriamo un medico che non ci conosce, non sa la nostra storia e nella visita successiva, in caso di bisogno, ne troviamo uno diverso - commenta una delle pazienti - Un altro esempio di mala sanità. Un medico attento e solerte come Mariani non lo troveremo più, anche perché in caso di necessità veniva a fare visita in casa. I giovani medici di oggi, invece, sono come impiegati che stanno soltanto dietro una scrivania. E se si sta male bisogna recarsi in ambulatorio».

"Il dottor Mariani sarà sostituito con il primo concorso utile"

L’Amministrazione comunale è attenta al problema (non nuovo) sollevato dall’utenza. Anche l’assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli, ha lamentato la tardiva segnalazione dell’Asst agli assistiti del dottore in pensione e riconosce il disagio del turnover dei medici in servizio nell’ambulatorio temporaneo.

«Ho chiesto ad Asst di essere informati con un adeguato anticipo in caso di pensionamento dei medici, perché non è facile avvisare tanti pazienti in pochi giorni e non tutti, in particolare gli anziani, consultano internet o i social - ha spiegato l’assessore - Ho ricevuto rassicurazioni che l’ambulatorio temporaneo risponde quasi al cento per cento delle chiamate, c’è anche un triage telefonico e si fissano gli appuntamenti ai pazienti in caso di necessità. Asst, inoltre, assicura che il dottor Mariani sarà sostituito con il primo concorso utile. Ci sono altri medici vicini alla pensione, il prossimo anno, a Seregno: ma la situazione della nostra città è molto meno critica rispetto ad altre in Brianza».

L’Amt è aperto nei giorni feriali, lunedì e martedì al mattino e negli altri tre giorni al pomeriggio per un totale di venti ore.