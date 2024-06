Disavventura per il difensore del Monza, Luca Caldirola. Fermato dagli agenti della Polizia Locale, la sua auto è risultata scoperta per quel che riguarda l’assicurazione. Di conseguenza i vigili non hanno potuto far altro che applicare il Codice della strada e porre sotto sequestro la vettura su cui viaggiava, una jeep.

Disavventura per il difensore del Monza

Desolato il giocatore della squadra brianzola, anche perché, a quel che risulterebbe, la dimenticanza non sarebbe stata sua ma di chi segue le diverse pratiche relative alle sue auto. I controlli risalgono a mercoledì pomeriggio dell'altra settimana in zona Eurotaverna a Desio. Gli agenti erano appostati per una normale attività che viene effettuata sulle strade cittadine, in prossimità dei varchi.

Il difensore del Monza, che vive a Seregno, stava facendo probabilmente rientro in città. Così come nel caso di tanti altri automobilisti la Polizia Locale desiana ha fermato l’auto di Caldirola, quindi gli agenti hanno chiesto i documenti e, secondo la normale routine, hanno proceduto alla verifica dell’assicurazione. E’ in quel momento che si sono accorti che la data di scadenza era ormai superata e non era stato effettuato il rinnovo. I vigili desiani, perciò, non hanno potuto fare altro che porre sotto sequestro la macchina ed emettere la sanzione.

Il giocatore, molto dispiaciuto, ha proceduto immediatamente con il pagamento della quota, in misura ridotta come previsto per chi paga subito, in modo da poter chiudere il prima possibile lo spiacevole incidente. Tra l’altro, proprio nella stessa giornata il Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello ha ospitato i ragazzi dell'Associazione "Insieme per Fily Onlus", di cui Caldirola è testimonial, che hanno assistito alla seduta di allenamento dei biancorossi. I giovani tifosi sono anche scesi in campo e si sono divertiti con i giocatori del Monza, tra gare di punizioni, rigori e partitelle.