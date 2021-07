Discarica a cielo aperto: l'inciviltà di ignoti costerà cara al Comune

L’inciviltà di ignoti costa alle casse municipali 17 mila euro. E’ quanto il Comune di Veduggio con Colzano deve sborsare per bonificare un’area di proprietà pubblica utilizzata come discarica a cielo aperto. Si trova nello spazio verde tra le vie Fontana e Marconi, affacciata sugli orti comunali accanto ai parchetti di via Berlinguer.

Discarica a cielo aperto scoperta grazie alla segnalazione di un cittadino

«E’ stata scoperta grazie alla denuncia di un cittadino», ha spiegato il sindaco Luigi Dittonghi giovedì l'altro in Aula, introducendo la variazione al bilancio di previsione che contempla, tra le varie voci, anche la cifra per la bonifica.

«Dal sopralluogo effettuato dall’ufficio Tecnico è emerso che vi avevano buttato di tutto, pare anche piccole lastre di eternit. La presenza di queste ultime, però, sarà accertata solo dalle analisi».

17 mila euro per la bonifica

E’ stata formalizzata denuncia contro ignoti e il passo successivo è la rimozione dei rifiuti che graverà sui conti comunali e, di conseguenza, sulle tasche dei veduggesi per 17 mila euro.