Discarica abusiva a cielo aperto a Brugherio, denunciato il titolare di una società di Vimercate

Area sequestra e due denunce, una a carico del titolare di una società di Vimercate.

Dalla discarica era divampato un grave incendio

Nella giornata di ieri, giovedì 29 giugno 2023, la Polizia Locale di Brugherio ha proceduto al sequestro penale del terreno incolto di via Sauro, a Brugherio, all'interno del quale domenica 25 giugno era scoppiato un incendio, con le fiamme che avevano lambito un palazzo vicino portando all'evacuazione dei residenti. C'erano stati anche danni all'edificio, per fortuna non gravi e tali da compromettere l'agibilità delle case.

Dopo l'incendio scoperti rifiuti di ogni genere nel terreno

Già durante l’intervento di domenica gli agenti avevano notato diversi rifiuti abbandonati e nel corso del sopralluogo successivo hanno constatato la presenza di una sorta di discarica a cielo aperto, costituita da varia ferraglia, manufatti, laterizi, marmi, legname, biciclette, tagliaerba e anche rifiuti pericolosi.

C'erano anche amianto e batterie esauste in pessime condizioni

Nell'area, infatti, la Locale di Brugherio ha rinvenuto batterie esauste in pessime condizioni e soprattutto circa cinque metri cubi di amianto accatastato su un bancale completamente esposto alle intemperie, con alcune lastre spezzate e coperte dalla vegetazione, oltre a una tettoia di circa cinquanta metri quadri anch’essa in amianto.

Scattato il sequestro dell'area

Da qui il sequestro penale del terreno, in base all'inosservanza dell'articolo 256 del Testo unico dell'ambiente e per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Due persone denunciate dalla Polizia Locale

Allo stesso tempo è scattata la denuncia a piede libero per i responsabili di due società proprietarie del sedime, che hanno sede a Vimercate e a Miano, oltre all'invio della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Monza e di una dettagliata relazione all’Ufficio ambiente del Comune di Brugherio.