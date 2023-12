“Disegna tu i nostri auguri”: sono 180 gli alunni tra le due scuole primarie di Villasanta che hanno inviato in Comune i propri disegni natalizi. I 13 disegni selezionati saranno stampati sui biglietti d’auguri istituzionali dell’Ente.

“Disegna tu i nostri auguri”: a Villasanta 180 studenti hanno partecipato all'iniziativa

L'iniziativa, inaugurata nel 2018, è diventata ormai un appuntamento fisso del natale villasantese. Questa settimana si è chiusa dunque la raccolta degli elaborati destinata ai bambini della primaria A.Villa e della A.Oggioni. Diverse classi hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale realizzando disegni a tema, con diverse tecniche (dai pastelli, ai pennarelli, agli steakers).

Tredici i disegni selezionati

Come è ormai abitudine, gli elaborati sono stati disposti sul grande tavolo della Sala Giunta e immortalati nelle foto ricordo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Dal coloratissimo tavolo sono stati scelti 13 disegni. Dal Comune partiranno in questi giorni lettere di auguri ufficiali corredate ognuna da un disegno diverso. Le categorie sono: gli auguri istituzionali del Sindaco, gli auguri ai sindaci

della Brianza, gli auguri alle associazioni sportive, culturali, sociali, gli auguri alle partecipate, gli auguri ai presidenti degli organismi collegiali (es: il tavolo Ambiente ed ecologia).

Difficile, come sempre, operare una selezione, necessaria però alla realizzazione dei biglietti. L’Amministrazione comunale tiene ad esprime a tutti i bambini che hanno aderito un grosso ringraziamento e le congratulazioni per il loro lavoro.

Verranno mostrati domenica 17 dicembre

Il sindaco Luca Ornago potrà inoltre ringraziare personalemente coloro che parteciperanno all’iniziativa “Auguri sotto l’albero”, nel pomeriggio di domenica 17 dicembre. Dalle 15, in via Confalonieri, è previsto un pomeriggio di festa con spettacoli di bolle di sapone a tema natalizio, l’esibizione dei Bandisti di Strada, la merenda con gli alpini, gli stand delle associazioni per l’evento “DoniAmo il Natale” e, appunto, l’incontro con i piccoli autori dei disegni che verranno mostrati al pubblico (ore 15.30).