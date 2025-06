A causa di una dispersione di gas metano questa mattina, martedì 10 giugno, hanno preso il via i lavori urgenti sulla rete Italgas nella zona del Cimitero cittadino a Concorezzo.

Dispersione di gas, lavori urgenti nella zona del cimitero

Comune comunicato dall'Amministrazione comunale, l'area è stata messa in sicurezza e non sussistono rischi per la popolazione ma l'intervento proseguirà per tutta la giornata. Per questo sono previste modifiche alla viabilità: in particolare sarà chiuso il tratto di carreggiata da Vimercate verso Milano dalla rotatoria di via Dante/via Manzoni fino alla rotatoria Lidl (SP Milano-Imbersago/rotatoria via Milano).