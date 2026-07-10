Disservizi alla rete, Concorezzo scrive a FiberCop

Il Comune di Concorezzo ha inviato in questi giorni una lettera a FiberCop per avviare un confronto finalizzato alla risoluzione dei disservizi che, nelle ultime settimane, hanno interessato la rete di telecomunicazioni sul territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi di telefonia e connettività in fibra ottica.

Le segnalazioni di cittadini e attività

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale nasce dalle numerose segnalazioni raccolte da cittadini e attività del territorio in queste settimane, che hanno evidenziato interruzioni o rallentamenti della connessione. A seguito delle comunicazioni ricevute, il Comune si è attivato con FiberCop per condividere le criticità riscontrate e favorire un intervento tecnico che possa consentire il pieno ripristino della qualità del servizio.

Le criticità alla centrale di via Piave

Le problematiche segnalate sembrerebbero essere collegate al mancato o discontinuo funzionamento delle apparecchiature tecnologiche installate presso la centrale di telecomunicazioni di via Piave, gestita da FiberCop. L’Amministrazione comunale ha quindi chiesto al gestore un approfondimento e un intervento tempestivo, con l’obiettivo di individuare le cause dei disservizi e accompagnare il percorso di risoluzione.

Il percorso di sviluppo della fibra ottica

Il confronto con FiberCop si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato negli ultimi anni per lo sviluppo della rete in fibra ottica sul territorio comunale. Tra il 2024 e il 2025 sono state infatti 143 le vie interessate dagli interventi di posa della nuova infrastruttura, un investimento importante per migliorare la connettività a disposizione di cittadini, famiglie e imprese.

Il commento dell’assessore Walter Magni