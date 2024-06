Sarebbero giorni difficili per i pendolari del Besanino che, dopo l'inizio del lavori da parte di Rfi sulla rete ferroviaria, ora devono prendere il bus sostitutivo. A raccontare le ultime odissee vissute dai viaggiatori è stato il besanese Alessandro Corbetta, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

Disservizi per i pendolari del Besanino che ora devono prendere il bus

"Apprendiamo che oggi, venerdì 14 giugno, alcuni bus sostitutivi del Besanino non hanno effettuato la propria corsa. E così anche nei giorni precedenti come mi hanno personalmente segnalato alcuni pendolari, soprattutto per la navetta Besana – Arosio - fa sapere Corbetta che aggiunge: Chiediamo all’Assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente, di fare immediatamente luce su questi disservizi e di fare in modo che Trenord garantisca i mezzi sostitutivi”.

“È inaccettabile che i pendolari, già costretti a subire i disagi dell’interruzione del Besanino, si trovino ad affrontare ulteriori difficoltà. Ricordo – prosegue Corbetta – che la tratta è sospesa per lavori di manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura ferroviaria programmati da RFI".

Serve maggiore coordinamento