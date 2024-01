Disturbi alimentari: al via il progetto di Auxologico e liceo Marie Curie di Meda

Disturbi alimentari: oggi, venerdì 19 gennaio 2024, si è svolto a Meda il primo incontro di un progetto per sensibilizzare genitori, insegnanti e studenti a cura di Auxologico in collaborazione con il liceo Marie Curie.

Disturbi alimentari, al via il progetto di Auxologico e liceo Marie Curie

Non c’è famiglia o scuola che non abbia avuto a che fare, direttamente o indirettamente, con i disturbi alimentari. Tutti ne sentiamo ormai parlare e siamo allarmati, sia come genitori che in veste di insegnanti, per la diffusione e gravità del fenomeno. Quelli del comportamento alimentare sono disturbi che se non trattati tempestivamente quando si manifestano nei giovani rischiano di diventare cronici con tutta una serie di alterazioni e complicazioni sugli organi e le funzione del corpo, specie se in fase di sviluppo. Ecco che diventa perciò importante l’individuazione di tali disturbi tanto all’interno del nucleo familiare che di quello scolastico. È con tale spirito che il liceo Marie Curie di Meda e Auxologico hanno dato vita a un progetto di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare rivolto a docenti e alunni delle scuole superiori.

Stamattina l'incontro con gli specialisti

Il primo incontro con gli studenti medesi si è svolto stamattina, a cura di Emanuela Apicella, psichiatra dell’Unità Operativa di Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione di Auxologico Piancavallo, e di Martina Michienzi, nutrizionista presso Auxologico Meda Riabilitazione. Auxologico, che si occupa da decenni della problematica dei disturbi alimentari tanto sul versante delle cure che della ricerca medica, è tra l’altro consulente scientifico della docuserie “Fame d’amore”, dedicata proprio ai disturbi alimentari e al disagio giovanile, condotta da Francesca Fialdini su Raitre.

In Italia oltre milioni di soggetti con disturbi alimentari

«Con Disturbi Alimentari e della Nutrizione (DAN), o disturbi dell’alimentazione ci si riferisce a quelle patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del proprio corpo, accompagnata o meno da una dispercezione della propria immagine corporea - spiega Apicella - I principali disturbi dell’alimentazione sono l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (o binge eating disorder, BED), ai quali se ne aggiungono altri tra i quali il disturbo evitante e restrittivo dell’assunzione di cibo. Questi tipi di disturbo limitano notevolmente le capacità relazionali, scolastiche, lavorative e sociali delle persone che ne sono affette. I disturbi alimentari sono stati definiti una vera e propria epidemia sociale, considerandone l’incremento numerico e l’abbassamento dell’età di esordio. Il Ministero della Salute ha infatti stimato che in Italia i soggetti affetti da disturbi alimentari superano i tre milioni, cifra a cui va aggiunto il fenomeno sommerso, con circa 8500 nuovi casi all’anno».

Casi cresciuti durante il Covid: una pandemia nella pandemia

Tale situazione psicologica e sociale è notevolmente peggiorata con la pandemia Covid, durante la quale i DCA sono entrati a pieno titolo come “una pandemia dentro la pandemia”. Secondo l’ultimo report dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), da febbraio 2020 a febbraio 2021 si è verificato un incremento medio del 30 per cento dei casi di disturbi alimentari; i lockdown e le restrizioni sulla vita sociale, attuate per contenere la pandemia, hanno colpito in particolare la popolazione giovanile, per la quale i rapporti tra pari e la socializzazione sono elementi fondamentali della strutturazione

dell’identità; tra gli effetti del forzato isolamento sociale troviamo certamente l’alterazione del rapporto con il cibo e la deriva patologica della strutturazione di un disturbo alimentare.

Fenomeno presente anche al liceo Curie