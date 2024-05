Disturbi dell'apprendimento, un doposcuola potenziato

"Quando mio figlio ha un disturbo dell’apprendimento". La Grande Casa intende avviare da giugno a Macherio la sperimentazione di un doposcuola potenziato educativo/formativo, rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria (dai 9 ai 14 anni) con particolari disturbi dell'apprendimento (Dsa e Bes).

Disturbi dell'apprendimento

Il numero degli alunni con una diagnosi Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) in Italia è in notevole aumento, specialmente nel ciclo di scuola primaria. Osservando i dati Istat, nell’anno scolastico 2022/2023, sono stati quasi 338mila gli alunni con disabilità che hanno frequentato le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1% del totale degli iscritti (+7% rispetto al precedente anno scolastico). Di questi 338mila, la percentuale media di alunni che presentano uno o più Disturbi Specifici dell’Apprendimento è del 19,4%, così distribuita: 5% alla scuola dell’infanzia, 16,3% alla scuola primaria, 25,9% alla scuola secondaria di primo grado e 23,8% alla scuola secondaria di secondo grado.

Difficoltà di questo genere possono incidere sulle singole discipline e sul rendimento scolastico generale con conseguenze sull’adattamento e l’autostima. In contesti socioeconomici personali e famigliari già delicati queste difficoltà possono condurre all’abbandono precoce del sistema scolastico. In risposta a questo trend, alcune politiche si sono concentrate sul supporto ai ragazzi non solo a scuola, ma anche e soprattutto nei percorsi extrascolastici.

Un doposcuola potenziato a La Grande Casa

Grazie all’esperienza trentennale nel lavorare con diversi gruppi vulnerabili, La Grande Casa scs onlus ha evidenziato un forte bisogno di supporto educativo, autonomia e competenze trasversali tra i ragazzi frequentanti gli ultimi anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che mostrano difficoltà in ambito scolastico con possibilità di rischio di insuccesso e dispersione scolastica. È in questo contesto che La Grande Casa intende avviare da giugno 2024 la sperimentazione di un doposcuola potenziato educativo/formativo rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria (dai 9 ai 14 anni) con particolari fragilità (Dsa e Bes) che possa agire non solo come strumento di recupero didattico, ma anche e soprattutto come supporto motivazionale-educativo per il loro percorso scolastico, per il recupero del loro

benessere e come strumento preventivo rispetto al cronicizzarsi di un disagio che può portare all’abbandono scolastico precoce. La sperimentazione prevede la presenza di un educatore professionista e di un tutor Dsa esperto con competenze specifiche per l’affiancamento di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento che supporteranno lo studio e saranno un ponte tra le due principali realtà dei ragazzi (famiglia, scuola).

Un incontro informativo

L’appuntamento per conoscere il doposcuola potenziato è martedì 21 maggio, alle ore 20.30, presso il Centro per Famiglie di Macherio.

In questa serata interverranno la dottoressa Laura Zanandrea, educatrice e mediatrice Feuerstein, e la dottoressa Anastasia Elefsis Michailidis, pedagogista e tutor Dsa.

“Tre sono i contenuti fondamentali nello svolgimento delle attività di studio assistito a favore dei ragazzi” - afferma la dottoressa Michailidis – L’approfondimento didattico, la maturazione e il riconoscimento di life skills, soft skills e competenze di cittadinanza, nonché la cura dei rapporti esistenti tra famiglia, scuola e ragazzo”. “La scelta di far partire il servizio nel periodo estivo” – aggiunge la dottoressa Zanandrea – “ vuole sostenere i ragazzi nel passaggio al nuovo anno scolastico, un momento di

particolare fragilità soprattutto per quegli studenti che devono affrontare un cambio scuola o si ritroveranno ad avere nuovi insegnanti di riferimento”.

Appuntamento a martedì 21 maggio

Parteciperà all’incontro anche Gabriele Travagin, psicologo clinico della cooperativa, che presenterà Seconda Stella, il servizio di valutazione e tutoring per le difficoltà di apprendimento autorizzato dal S.s.n. - Ats Monza Brianza per la certificazione Dsa coordinato dal centro specialistico Levante della Grande Casa.

Il Centro per le famiglie

Progettato e gestito da La Grande Casa scs in collaborazione con i tredici comuni dell’ambito, il Cpf di Macherio offre un luogo di incontro, relazione e sostegno alle famiglie. Le famiglie sono infatti una risorsa importante per le persone e per la comunità, capaci di promuoverne il cambiamento creando e arricchendo i legami tra gli abitanti di un territorio. La logica che muove questo luogo è una logica inclusiva: nei suoi servizi, nelle sue proposte trovano spazio tutte le famiglie, nelle loro molteplici forme, e i loro diversi bisogni e talvolta fragilità, nella

convinzione che proprio ascolto, relazione e mutualità siano promotori del benessere collettivo e dei singoli.

Il progetto del Centro

Il progetto del Centro, una delle pochissime realtà italiane di questo tipo attive e da così tanti anni, nasce da un’intuizione che ha anticipato di quasi un decennio le linee guida in materia. Già nel “Piano nazionale per la famiglia”, documento approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2012, che esprime le linee di intervento per lo sviluppo delle politiche familiari pubbliche in Italia, viene sottolineata l’importanza di favorire la nascita dei “Centri per le famiglie” intesi come “luogo fisico aperto sul territorio e in grado di intercettare le diverse esigenze, con particolare attenzione alle famiglie con bambini piccoli e a tutte le famiglie che vivono forme di disagio e difficoltà. Realtà e strutture capaci di offrire una risposta flessibile e dedicata ai reali bisogni espressi dai nuclei familiari”. Mentre tale implementazione non è ancora esperienza e realtà consolidata in molti consultori familiari, la cooperativa sociale La Grande Casa ha investito nuovamente su questo progetto complesso vincendo nell’estate 2021 il bando di aggiudicazione della struttura e dei suoi servizi associati (4 anni più 4), che precedentemente gestiva in Ati con altre due cooperative del territorio.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 maggio 2024.