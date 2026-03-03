nessun ferito

Divampa un incendio nell’ex manicomio

Nel pomeriggio di lunedì i Vigili dl fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato nell'ex manicomio di Mombello, a Limbiate 

Limbiate · 03/03/2026 alle 07:57

Il rogo

L’intervento è scattato intorno alle 18 quando è giunta la segnalazione di un incendio sviluppatosi  all’interno dell’area dell’ex manicomio di Mombello, a Limbiate.

Per cause attualmente in fase di accertamento, è andata a fuoco la copertura di una tettoia. La squadra giunta sul posto ha provveduto a estinguere rapidamente le fiamme, evitando il coinvolgimento delle strutture adiacenti.

Sul posto è intervenuta un’APS (Autopompa Serbatoio) proveniente dal distaccamento di Desio. Non si segnalano persone ferite o coinvolte.

