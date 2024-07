"Divise unite", le forze dell'ordine hanno incontrato la cittadinanza

Giovedì sera a Seregno l’iniziativa "Divise unite", promossa dal Comune: nell’area della Ztl i mezzi delle forze dell’ordine oltre a uomini e donne in divisa, che hanno incontrato la cittadinanza per sensibilizzare sui temi della sicurezza e della legalità.

"Divise unite" nelle piazze

Ieri sera, giovedì 18 luglio, anche la Polizia di Stato ha partecipano all’evento organizzato dal Comune, in collaborazione con la Polizia Locale, allo scopo di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e della legalità. La manifestazione si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto dai Comuni brianzoli con la Prefettura per la promozione di azioni rivolte ai giovani in tema di prevenzione e contrasto dei comportamenti antisociali. Nelle piazze della città mezzi e uomini delle forze dell’ordine e delle altre istituzioni civili che concorrono nel soccorso pubblico, come la Protezione Civile e la Croce Rossa.

Gli stand della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colorato di azzurro piazza Segni, dove sono stati allestiti gli stand della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale (Sezione di Monza e Sottosezione di Arcore) e della Polizia Ferroviaria di Monza. I cittadini hanno potuto seguire da vicino le attività di prelevamento delle impronte e sperimentarle in prima persona, oltre a conoscere i diversi strumenti utilizzati per gli accertamenti sulla scena di un crimine. La Polizia stradale ha allestito un percorso stradale da far percorrere ai bambini, anche attraverso giochi educativi per la conoscenza dei segnali stradali.

Candy, il poliziotto a quattro zampe

I giovani hanno potuto salire sulle auto della Polizia di Stato: quelle attuali, come la Tonale e i mezzi per il trasporto dell’unità cinofila, e quelle storiche come l’Alfa Romeo 156 e le moto Guzzi 1T3, utilizzate in servizio di Polizia Stradale e la Ntx, utilizzata in servizio di volante per il controllo del territorio. Motivo di attrazione anche l’unità cinofila e il cane anti esplosivo Candy, arrivato con il personale della Polizia di Frontiera di Malpensa, che ha interagito con i bambini. I presenti hanno potuto ammirare le straordinarie capacità del poliziotto a quattro zampe mentre ritrovava l’esplosivo nascosto.