“Dobbiamo controllare i bidoni della spazzatura”: attenzione alla truffa porta a porta

“Siamo incaricati da Comune e Cem, dobbiamo controllare i bidoni della spazzatura”.

Truffatori porta a porta con la scusa del controllo della spazzatura

Questa la frase riferita da alcuni cittadini di Vimercate che hanno contattato il Comune segnalando la presenza sul territorio cittadino di sedicenti addetti inviati dal Comune o da Cem, la società che si occupa della raccolta rifiuti.

L’obiettivo è farsi aprire la porta di casa

Un tentativo di truffa, perché nessun addetto è stato inviato per effettuare controlli porta a porta del contenuti di bidoni e sacchi della spazzatura. Falsi anche eventuali cartellini che dovessero essere mostrati da coloro che sono a tutti gli effetti dei truffatori.

L’intento è quello di farsi aprire la porta di casa per poi mettere a segno furti e raggiri.

L’allerta del Comune: “Attenzione, è un tentativo di truffa”

“E’ stata segnalata la presenza di persone che si presentano a casa di cittadini e cittadine a nome del Comune di Vimercate o di CEM Ambiente con la richiesta di controllare i bidoni dei rifiuti e della raccolta differenziata – si legge in un’allerta diffusa dal Comune nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio – Attenzione! Si tratta di un tentativo di truffa”.

“Nessun controllo a domicilio, fate passaparola”