Docente positivo al Covid, cinque classi finiscono in quarantena

Halloween con beffa

Brutte notizie per alcuni studenti delle scuole medie di Usmate.

Docente positivo al Covid-19, cinque classi finiscono in quarantena. Halloween amaro per numerosi studenti delle scuole medie di Usmate Velate.

Torna la didattica a distanza

A partire da martedì 2 novembre 2021 torna la didattica a distanza a Usmate Velate. Il tampone positivo di un docente, infatti, ha fatto automaticamente scattare la quarantena per cinque sezioni dell'istituto comprensivo "Lina Mandelli" di Usmate Velate. A partire da martedì, quindi, numerosi studenti saranno costretti a riattivare la Dad in attesa di poter tornare sui banchi di scuola. Una quarantena che, di fatto, "rovina" anche la notte di Halloween, visto che i ragazzi non potranno allontanarsi da casa per i prossimi giorni.