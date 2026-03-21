Docenti e genitori insieme per rendere la scuola più bella

Docenti e genitori uniscono le forze per riqualificare aule e spazi verdi all’insegna della didattica outdoor.

Scuola sistemata da insegnanti, genitori e personale non docente

Sabato alla scuola secondaria di primo grado “Don Saltini” a Oreno di Vimercate, si è svolta la “Giornata del Decoro”, una virtuosa e proficua collaborazione tra il corpo docenti, il personale ATA e l’Associazione genitori di Oreno (Ageo), con l’obiettivo condiviso di abbellire gli spazi interni ed esterni del plesso.

Per tutta la mattinata, l’istituto è stato oggetto di cure e attenzioni, capaci di trasformare positivamente tanto l’aspetto esteriore quanto la dimensione interna e comunitaria della scuola: iniziative come la “Giornata del Decoro”, infatti, stimolano la collaborazione attiva, rafforzano il senso di civiltà e di responsabilità collettiva, e trasmettono, attraverso l’esempio concreto, saldi principi ai più giovani.

Piantumazione di 4 ulivi

Tra gli interventi di miglioramento eseguiti dai volontari, figurano attività di ogni genere: sostituzione di attrezzature e banchi vetusti, tinteggiatura dell’aula di scienze, restauro del cancello d’ingresso, installazione di una fontanella e nuove rastrelliere per biciclette (per incentivare la mobilità dolce tra gli studenti), piantumazione di quattro alberi di ulivo e realizzazione di fioriere con pneumatici di riciclo colorati, all’interno dei quali sono state piantate essenze primaverili, come primule, violette, bocche di leone e garofanini, fornite da Ageo e dalle famiglie.

“La classe 1B ha realizzato un progetto interdisciplinare di scienze dedicato alla valorizzazione del giardino – ha raccontato l’insegnante Gianfranco Rosselli, sottolineando anche il coinvolgimento diretto degli studenti – Hanno osservato le caratteristiche botaniche delle piante, calcolato il budget per le aiuole e progettato gli spazi, trasformando l’area verde in un vero laboratorio all’aperto”.

La riqualificazione del plesso è stata possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha messo a disposizione vernici, materiali per la manutenzione e nuove dotazioni per il giardino.