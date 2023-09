Protagoniste in tv nel nuovo programma Rai, tenendo alto il nome e... le ugole di Vimercate.

Dodici voci di «The Singers’ Choir» protagoniste nel nuovo show di Rai 2

Esperienza che di certo non dimenticheranno dodici componenti, tutte donne, di «The Singers’ Choir», coro cittadino.

Grazie alla direttrice Elisabetta Maria Tonin, la compagine ha partecipato ad una selezione di oltre 30 cori da tutta Italia ed è stata scelta per esibirsi in un nuovo programma televisivo dal titolo «Fake show», che ha debuttato lunedì 18 settembre, in prima serata su Rai 2.

Il programma è condotto da Max Giusti; si tratta di un nuovo format italiano. Molti i personaggi del mondo dello spettacolo ospiti che lunedì, durante la prima puntata, si sono misurati con diverse prove e giochi: Rossella Brescia, Valeria Graci (Katia&Valeria) Filippo Bisciglia (Temptation Island), i Panpers e molti altri. Tra le prove, anche indovina chi canta», che ha visto proprio per protagoniste 10 coriste vimercatesi di «The singers’ choir». Ecco i loro 12 nomi (tra la prima e la seconda puntata, entrambe già registrate, due componenti del gruppo sono state sostituite): Elisabetta, Giulia B., Giulia R., Alessandra, Luisa, Alice, Silvia, Cristina, Giovanna, Vittoria, Veronika ed Eleonora.

Prossima puntata il 25 settembre

Gli ospiti si sono cimentati nell’indovinare tra le 10 coriste presenti l’unica che cantava veramente. Una sfida molto divertente e per il coro «The singers’ Choir» l’ennesima esperienza arricchente e stimolante. Le coriste vimercatesi saranno protagoniste, come detto, anche della seconda puntata che andrà in onda lunedì 25 settembre.