Domani al via a Concorezzo la prima tranche di lavori per riqualificare via Verdi

I lavori step by step

Si comincia con la realizzazione dei marciapiedi dove mancano, poi si passerà all'asfaltatura e ai parcheggi.

Prenderà il via domani, giovedì 5 maggio, il primo lotto di lavori di riqualificazione di via Verdi a Concorezzo.

Riqualificazione di via verdi a Concorezzo, si comincia con i marciapiedi

Si inizierà con la realizzazione del tratto di marciapiedi laddove ora manca, così da rendere tutta la strada sicura per i pedoni. Negli stessi giorni, in via de Giorgi, verrà realizzata una rotonda temporanea, con barriere mobili, per valutare in modo più puntuale i flussi del traffico veicolare e quindi procedere con la realizzazione della rotonda definitiva.

Questi primi interventi propedeutici al completamento dei lavori di restyling di via Verdi, verranno eseguiti a partire da domani e termineranno entro il 20 maggio.

Poi i parcheggi e l'asfaltatura

Al termine di questi due interventi verranno programmati i lavori di ultimazione del progetto di riqualificazione di via Verdi. Nello specifico si interverrà con l’asfaltatura completa della via e con una nuova disposizione dei parcheggi. Davanti alla scuola i posteggi non saranno più a 90 gradi ma verranno organizzati a spina di pesce. Una decisione progettuale presa per rendere più agevole il parcheggio e più sicure le manovre. Sul lato opposto della strada, davanti alla scuola (accanto al muretto che separa la passerella pedonale adiacente al parco Scaccabarozzi), verranno realizzati altri parcheggi paralleli alla strada. In questo modo la sede stradale sarà ristretta, pur mantenendo la larghezza minima.

Un intervento che andrà a gestire l’attuale situazione di parcheggio in doppia fila nell’orario di ingresso e di uscita dei bambini da scuola e che influirà anche sulla velocità media di percorrenza delle auto che diminuirà, considerata la larghezza della strada.

(foto repertorio)