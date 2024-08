Domani il funerale di Eléna Caronni, la 17enne morta in un tragico incidente a Meda

Si svolgerà domani, giovedì 22 agosto, il funerale di Eléna Caronni, la 17enne morta in seguito a un tragico incidente stradale a Meda.

Domani il funerale di Eléna Caronni

La funzione sarà ospitata nella chiesa prepositurale di Seveso, dalle 14.30, e sarà preceduta dalla recita del Rosario. Dopo l'ultimo saluto da parte di familiari, parenti e amici, Eléna riposerà al cimitero di Seveso.

Lo scontro contro un palo dell'illuminazione

Eléna Caronni è morta ieri, martedì 20 agosto, dopo un incidente in moto avvenuto in via delle Cave. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando la 17enne ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Inutili i soccorsi.

Fiori sul luogo della tragedia

Sul luogo della tragedia, a pochi metri dalla casa della 17enne, da ieri è un viavai silenzioso di amici di Eléna. I volti attoniti e rigati dalle lacrime. C'è chi si ferma per una preghiera, chi si raccoglie in silenzio per qualche minuto, chi lascia un mazzo di fiori, un peluche, un ricordo, una foto o una dedica.