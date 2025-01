Domani la primaria Villa di Villasanta resta chiusa

Nella giornata di oggi, 14 gennaio, presso la scuola primaria A. Villa di Villasanta, un tubo dell’impianto di riscaldamento situato all’esterno dell’edificio ha ceduto, con un danno importante cui non è stato possibile porre rimedio nell’immediatezza.

La situazione, come ha fatto sapere l'Amministrazione comunale in queste ore, richiede un intervento robusto con la sostituzione di una porzione di tubatura. Questo comporterà quasi due giornate di lavoro degli operai e l’assenza del riscaldamento a scuola.

"Per tale motivo si rende indispensabile la chiusura del plesso scolastico nella giornata di domani, mercoledì 15 gennaio, con un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Lorenzo Galli - si legge nella nota del Comune. Dopo un confronto con i tecnici, è stato possibile concordare un inizio tempestivo delle operazioni di ripristino e già dal pomeriggio di oggi sono stati disposti gli interventi per la sostituzione della tratta di tubazione ammalorata. L’amministrazione comunale, rammaricata e consapevole del disagio per le famiglie, garantisce la massima sollecitudine nella soluzione del problema".