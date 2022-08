Domenica apertura straordinaria del Comune di Limbiate. Il 21 agosto i cittadini potranno richiedere la carta di identità digitale (CIE) senza appuntamento e le tessere elettorali

Domenica apertura straordinaria del Comune di Limbiate

Una giornata di apertura straordinaria del Comune di Limbiate per richiedere il rilascio di carte d'identità e tessere elettorali. Domenica 21 agosto il Municipio di via Monte Bianco accoglierà il pubblico per l'intera giornata: dalle 8 alle 20, i cittadini potranno fare o rinnovare la carta di identità digitale (CIE) senza appuntamento. Sarà sufficiente recarsi in Comune e attendere il proprio turno ai due sportelli dedicati al servizio.

Rilascio delle tessere elettorali

Ricorda di portare i documenti necessari. Trovi tutte le informazioni a questo indirizzo: https://comune.limbiate.mb.it/.../carta-di-identita.../