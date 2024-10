Domenica 13 ottobre 2024, un giorno unico per Meda: si celebra infatti il 25° anniversario del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Meda, istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale nel 1997, iscritto all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia dal 25 febbraio 1999, e all'elenco Nazionale della Presidenza del Consiglio del Ministro Dipartimento Protezione Civile dal 4 maggio 2007. Per questa occasione, l'Amministrazione Comunale invita tutti i Cittadini a partecipare a una giornata tutta dedicata, di eventi e celebrazioni.

Domenica di festa a Meda per i 25 anni della Protezione Civile

La manifestazione avrà inizio con la cerimonia religiosa alle ore 11:00 presso Chiesa Santa Maria Nascente. Successivamente, dalle ore 12:00, seguirà la cerimonia istituzionale presso la Sala Civica Radio.

Un pomeriggio in tema, ricco di momenti speciali

Dalle ore 16:00, sempre in Sala Civica Radio, ci sarà l'evento "La Protezione Civile incontra la Città", durante il quale sarà presentata la nuova Stazione Meteo Meda e il servizio di previsione meteo a cura dell'ing. Alessandro Ceppi. Questo innovativo servizio consentirà di acquisire in tempo reale tutte le principali variabili meteo-climatiche: temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, precipitazioni, indice di calore, wind chill e dew point. I dati saranno trasmessi sul sito istituzionale del Comune di Meda, permettendo così di monitorare le condizioni meteo-ambientali in tempo reale.

Dalle ore 12:00 alle ore 18:00 sarà inoltre allestita una mostra fotografica con esposizione di mezzi e attrezzature. Un’opportunità unica per scoprire da vicino gli strumenti e i veicoli utilizzati dalla Protezione Civile nei loro interventi. L’occasione, questa, per respirare lo spirito che guida i Volontari, sempre pronti a dare supporto, intervenendo per il bene di Meda.

Protezione Civile: un impegno costante per la Sicurezza

Negli ultimi tempi, Meda ha affrontato importanti episodi di maltempo. La Protezione Civile, con il suo corpo di Volontari, ha risposto prontamente per garantire il decoro e la vivibilità della Città. Per migliorare l’efficienza degli interventi, sono stati acquistati nuovi strumenti, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. Il coraggio e l’attività instancabile dei volontari sono stati determinanti nella gestione delle recenti emergenze meteorologiche, in collaborazione con il servizio di Polizia Locale per contenere i danni e garantire la sicurezza della Comunità.

“Il 25° anniversario della Protezione Civile è un momento di orgoglio per tutti noi - ha affermato il sindaco di Meda, Luca Santambrogio. Grazie all’impegno dei Volontari la nostra Città ha potuto affrontare e superare emergenze critiche. Siamo profondamente grati e continuiamo a investire nelle risorse necessarie per sostenere le loro attività.”

L'Assessore alla Protezione Civile, Stefania Tagliabue ha aggiunto:

"È un onore celebrare questo traguardo. Il lavoro assiduo e l'incredibile impegno del nostro corpo di Protezione Civile rappresentano il cuore pulsante della nostra Comunità. Continueremo a supportarlo con risorse adeguate per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i Cittadini."