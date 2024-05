Una domenica all'insegna dell'ambiente, della sostenibilità e del divertimento, quella vissuta ieri, 26 maggio, in località Cascina Sofia a Cavenago di Brianza e organizzata da CEM Ambiente.

Domenica in Cascina, un successo l’edizione 2024

Dopo tanta pioggia, una bella giornata di sole che ha fatto da cornice perfetta per l’edizione 2024 di Domenica in Cascina: moltissime sono state le persone hanno trascorso un pomeriggio all’aperto alternando le attività in programma tra cui giochi, laboratori, degustazioni, street food e spettacoli, tutti gratuiti, sotto la Collina che ieri era una discarica.

Tra le altre cose, infatti, anche l’apertura straordinaria della ex discarica con visite guidate sia naturalistiche che storiche, richieste a ciclo continuo per tutta la giornata, nell’oasi recuperata ai rifiuti. E poi tanti eventi particolari: i laboratori sulle api con Apicoltura Apiqu, di Multiculturalità con La Grande Casa, di creatività con le biciclette con Wonder Bikes e, novità dell’anno, di Eco giardinaggio con Ambiente Acqua Onlus. E poi, Giochi in Legno e trottole con Il Tarlo, ritmica musicale di gruppo “drum circle” con Mauro Faccioli e l’immancabile torneo di Ping pong con Tennistavolo Morelli, che ha visto un vincitore Lorenzo Mauri con il figlio Filippo.

Per tutto il pomeriggio inoltre le attività dei partecipanti sono state accompagnate da bella musica e intrattenimento con Hey Dj Radio. In chiusura c'è stato anche lo spettacolo teatrale per bambini "Fiatone" della Compagnia Teatrale Luna e Gnac.

La premiazione del concorso #scattasostenibile

Durante le attività si è svolta anche la premiazione dei primi tre classificati del concorso #scattasostenibile, il contest social organizzato da CEM e dedicato alle 3R della raccolta differenziata: Cristina Cremascoli di Melegnano che con la sua foto NON SOLO CARTONI DELLE UOVA si è aggiudicata il primo posto e ha vinto una bicicletta a pedalata assistita. Una bicicletta muscolare per il secondo classificato Kristian El Dosoky di Gorgonzola con la foto DAL’ALTO e per Davide Sala di Pessano con Bornago che ha proposto la foto GIOCHIAMO A SCACCHI ed è arrivato terzo. Gli organizzatori, soddisfatti per la perfetta riuscita della giornata, hanno già dato appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione di Domenica in Cascina.