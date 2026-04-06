Domenica la visita dell’arcivescovo Delpini alle parrocchie arcoresi

Una visita pastorale che toccherà capillarmente le diverse anime e parrocchie del territorio, alternando momenti di preghiera, di festa e di profondo valore sociale.

Sarà una domenica intensa e carica di significato quella che si appresta a vivere la Comunità Pastorale Sant’Apollinare di Arcore. Domenica 12 aprile, la cittadinanza avrà infatti l’onore di accogliere l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini per una visita pastorale che toccherà capillarmente le diverse anime e parrocchie del territorio, alternando momenti di preghiera, di festa e di profondo valore sociale.

Il programma

La giornata prenderà il via alle 09:45 con un primo momento di forte raccoglimento: l’Arcivescovo verrà accolto dal parroco don Virginio Vergani e si recherà infatti al cimitero cittadino per un saluto intimo e una preghiera insieme ai fedeli. Subito dopo ci si sposterà presso la parrocchia di Sant’Eustorgio. Qui, alle 10, Monsignor Delpini incontrerà nel salone parrocchiale le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, per poi presiedere la solenne celebrazione eucaristica delle 10:30. A tal proposito è doveroso ricordare che, oltre alla celebrazione con l’arcivescovo, le uniche messe che si celebreranno in tutte le chiese cittadine durante la giornata di domenica saranno quella delle 8 alla parrocchia del Santo Rosario, alle 8.30 a Sant’Eustorgio e delle 18 a Bernate. Le altre celebrazioni sono sospese.

Il pranzo con il Consiglio pastorale

La mattinata si concluderà intorno a mezzogiorno con un momento di confronto e il pranzo insieme ai membri del Consiglio Pastorale, un’occasione preziosa per fare il punto sul cammino della comunità arcorese. Il fitto programma riprenderà nel primo pomeriggio, spostando l’attenzione verso il cuore pulsante del volontariato locale. Alle 14:30 l’Arcivescovo farà visita alla sede dell’associazione «Farsi Prossimo», mentre alle 15 si sposterà presso la realtà di Cohousing di «Casa Perego», testimoniando la sua vicinanza a chi si spende quotidianamente per l’accoglienza e il sostegno dei più fragili. Dalle 15:30 la visita si sposterà nella frazione di Bernate, presso la parrocchia di Maria Nascente.

Il Rosario a Bernate e i Vespri nella parrocchia Regina del Rosario

Anche qui Delpini dedicherà del tempo all’incontro con le famiglie del catechismo nel salone parrocchiale, prima di guidare la recita del Santo Rosario in chiesa alle ore 16. L’ultima tappa di questa lunga “maratona” di fede vedrà protagonista la parrocchia di Regina del Rosario. Alle 17:30 si terrà l’ultimo degli incontri in programma con i genitori e i bambini dell’Iniziazione Cristiana.

Infine, alle ore 18, la suggestiva celebrazione dei Vespri metterà il sigillo a una giornata che si preannuncia indimenticabile per tutta la comunità di Arcore, invitata a partecipare numerosa a ciascuno di questi appuntamenti.