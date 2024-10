Domenica l'edizione numero 43 della "Carate tra il verde e l'antico"

Fino a sabato 12 ottobre sono aperte le prevendite per partecipare alla 43esima edizione di «Carate tra il Verde e l’antico» (Trofeo Bcc Carate Brianza), manifestazione clou della stagione sportiva organizzata dal gruppo dei «Marciacaratesi».

Partenza da Il Parco di Carate Brianza

La storica camminata non competitiva è in programma domenica 13 ottobre (sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa, ndr), con partenza libera, tra le 7,45 e le 9,45, dalla residenza «Il Parco» di viale Garibaldi. Confidando nel bel tempo (le previsioni per domenica sono confortanti) gli organizzatori puntano come sempre al record di iscrizioni.

Il percorso, come ormai da diverse edizioni, attraversa parchi, ville di delizia che saranno aperte per l’occasione, ma anche verdeggianti pinete e antiche cascine con ben cinque itinerari da 6, 9, 13, 17 e 23 chilometri. Lungo i cinque percorsi i partecipanti saranno accompagnati, come sempre, dalla musica dal vivo, con l’allegria della band dei «Lamberwalking» e dagli studenti del liceo «Don Carlo Gnocchi», che faranno invece, ancora una volta, da «ciceroni» per accompagnare i podisti interessati alla visita guidata di monumenti e siti storici della Brianza.

I biglietti in prevendita

I biglietti della marcia si possono acquistare in prevendita nella sede del gruppo podistico (all’angolo tra via Verdi e via Felice Rossi) il lunedì e giovedì, dalle 21 alle 22,30, e in città nei negozi: «Lory Mille e Più Idee» (via Sant’Ambrogio), «Carta Più» (via General Cantore), «Torrefazione Moka Riz» (in via Cusani) e «Merceria Valtorta» in corso della Libertà. Ma ci si può rivolgere anche ai punti vendita della catena «Maxi Sport» a Lissone, a Merate, Sesto San Giovanni e Como fino a venerdì 11 ottobre.

Previsti, come sempre, ricchi ristori lungo i percorsi, in villa Cusani con lo stand «goloso» curato dall’associazione Avis e, all’arrivo, con il tradizionale «menù del podista» da consumare in loco a prezzi modici. A chi ha scelto di iscriversi con il dono promozionale quest’anno verrà consegnata una pratica borsa porta-scarpe.