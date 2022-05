L'iniziativa

L'evento è organizzato con il patrocinio dei comuni di Desio, Seregno e Giussano e con la collaborazione di Libera Contro le Mafie, Auser Monza Brianza e UISP Comitato Territoriale Monza Brianza.

Una camminata di 10 chilometri per dire no alla mafia. E' quella che si terrà domenica 22 maggio in Brianza.

Domenica tutti in cammino per la legalità

La prima edizione di "In cammino per la legalità", evento organizzato con il patrocinio di diversi comuni brianzoli (Desio, Seregno e Giussano) e con la collaborazione di Libera Contro le Mafie, Auser Monza Brianza e UISP Comitato Territoriale Monza Brianza, si snoderà su un percorso ben definito che vede il passaggio nei tre comuni coinvolti e diversi interventi.

L'obiettivo dell'iniziativa è mettere in movimento la Brianza, in una camminata di 10km attraverso quei territori maggiormente colpiti, "che hanno reagito e hanno detto NO! alla mafia" si legge nel comunicato di presentazione dell'iniziativa.

Camminiamo insieme, uniti per la legalità e legalità e l’inclusione!

Il programma prevede la partenza alle 845 da "Casa Nostra", bene confiscato alla criminalità organizzata a Giussano, e a seguire il passaggio a Seregno, dove si arriverà poco dopo le 10 con passaggio davanti alla sede comunale. Alle 12 circa è previsto invece l'arrivo a Desio.

A chiusura della manifestazione sono previsti gli interventi e i saluti di Adriano Corigliano, Vice Sindaco di Giussano; Alberto Rossi, Sindaco di Seregno; Simone Gargiulo, Sindaco di Desio. Prenderanno parola anche Matteo Casiraghi in rappresentanza di CGIL CISL – UIL Monza e Brianza, il regista e giornalista Marco Tagliabue e Claudio Gittardi, Procuratore Capo della Procura di Monza

Servizio navetta

E' previsto un servizio navetta durante tutta la durata della manifestazione e lungo tutto il percorso, con fermate nei seguenti “punti d’incontro”: