Don Ciotti a Concorezzo per parlare di "vite spezzate"

Sarà don Luigi Ciotti l'ospite d'onore dell'evento organizzato dal gruppo di Vimercate "Agende rosse - Claudio Domino" e da "Libera" che si terrà giovedì della prossima settimana, 3 novembre, dalle 10, al cineteatro San Luigi di Concorezzo.

Progetto realizzato con le scuole

Il sacerdote, fondatore del gruppo "Abele" e di "Libera - Contro le mafie", interverrà in qualità di relatore nell'ambito del progetto "Vite spezzate - Ragazzi vittime di mafia e di se stessi", realizzato dal gruppo di "Agende rosse" in collaborazione con diverse scuole del territorio. Per Vimercate le secondarie di primo grado "Don Saltini" e "Calvino", e l'istituto superiore "Floriani". Inoltre, gli istituti comprensivi di Concorezzo, Villasanta, Cavenago e Caponago. E proprio i ragazzi andranno a comporre la platea dell'evento.

Collegato anche Salvatore Borsellino

Don Ciotti non sarà però l'unico relatore d'eccezione dell'evento che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e Comuni coinvolti. Interverranno anche Viviana Lamarra, psicologa forense, psicoterapeuta e criminologa. E, soprattutto, collegato in streaming, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, magistrato ucciso dalla mafia, e fondatore di "Agende rosse".

Modera Francesco Sartini, ex sindaco di Vimercate e membro di "Agende rosse".