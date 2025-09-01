Don Cristiano Mario Castelli è il nuovo rettore del Collegio Arcivescovile

Il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno accoglie don Cristiano Mario Castelli come nuovo rettore, chiamato a guidare l’istituto in un percorso di crescita educativa e spirituale rivolto alle nuove generazioni. In passato ha ricoperto anche il ruolo di vicario per la pastorale giovanile nella Comunità Pastorale di Vimercate

Nominato il nuovo rettore del Collegio Castelli

Don Cristiano Castelli, sacerdote ordinato nel 2013, capace di coniugare esperienza accademica, impegno sociale e dedizione religiosa. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo internazionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato cultore della materia di Storia e sistemi dei Paesi musulmani, prima dell’ingresso in seminario. Ha inoltre vinto un concorso di dottorato in Politiche e Istituzioni nella stessa Università, al quale ha rinunciato per rispondere alla vocazione sacerdotale.

E’ stato anche ricercatore militare

Prima del ministero, ha operato come ricercatore militare interno nel Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) di Roma, occupandosi di relazioni internazionali, sicurezza e dialogo interreligioso. Tra i suoi contributi si segnala un saggio sulla “Visione wahhabita dell’Islam”, pubblicato dall’Osservatorio Strategico del CEMISS, che evidenzia la sua competenza in ambito geopolitico. Nel suo percorso sacerdotale ha svolto vari incarichi pastorali significativi: amministratore parrocchiale della Beata Vergine Addolorata a Morsenchio, vicario della Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo (Milano), oltre a un’intensa esperienza nella pastorale giovanile a Cantù e Brenna, dove ha accompagnato numerosi giovani ed è tuttora ricordato nella comunità locale.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di vicario per la pastorale giovanile nella Comunità Pastorale di Vimercate, contribuendo all’organizzazione di attività formative e vocazionali.

Attivo nel mondo dello scoutismo

Don Castelli, da sempre attivo nel mondo dello scoutismo cattolico, è anche assistente ecclesiastico del Distretto Lombardia Est dell’Associazione Guide e Scout d’Europa (FSE), incarico ricevuto su nomina dell’Arcivescovo di Milano. La nomina a rettore del Collegio Castelli rappresenta per don Cristiano Castelli un nuovo e significativo incarico, che lo vedrà impegnato nel coniugare formazione scolastica e proposta educativa cristiana, in un ambiente che valorizza il dialogo tra fede, cultura e società.

Il Collegio Arcivescovile Castelli si appresta a vivere una nuova fase, aprendosi al mondo con la ricchezza dell’esperienza educativa cristiana, forte di una tradizione solida e capace di rinnovarsi nello spirito e nella proposta formativa.