Don Damiano Selle è il nuovo parroco

A settembre don Damiano Selle sarà il nuovo parroco della comunità pastorale «Sacro Cuore» di Triuggio.

Il nuovo parroco

L’altro fine settimana l’attuale parroco, don Maurilio Mazzoleni, ha annunciato la sua prossima partenza nel corso delle Messe. Don Maurilio era stato destinato alla comunità pastorale «Sacro Cuore» di Triuggio soltanto nel 2017. Lascerà il paese all’inizio di settembre per ricoprire l’incarico di prevosto a Seveso presso la comunità pastorale «San Pietro da Verona».

Il vicario episcopale

"Desidero esprimere a don Maurilio un grande “grazie” per tutto l’impegno di questi anni spesi per il bene della comunità - si legge nella missiva indirizzata ai parrocchiani dal vicario episcopale, monsignor Luciano Angaroni - L’Arcivescovo ha nominato a pari data come responsabile della vostra comunità pastorale don Damiano Selle, già vicario della comunità pastorale “Discepoli di Emmaus” in quel di Rozzano e attualmente a Gerusalemme per studi".

Don Damiano Selle

Nato ad Agordo nel 1968, don Damiano è stato ordinato sacerdote nel 2001: "Ho svolto i miei primi 7 anni di ministero a Milano come coadiutore parrocchiale presso la parrocchia Sacro Cuore - racconta don Damiano raggiunto telefonicamente a Gerusalemme - Poi nel 2008 sono stato incaricato della pastorale giovanile di Melzo di tre parrocchie, una di queste dedicata proprio al Sacro Cuore. Nel 2013 mi hanno chiesto di occuparmi di una delle parrocchie di Rozzano dei santissimi Chiara e Francesco. Nel 2020 mi è stato chiesta la disponibilità a cambiare destinazione e in quell'occasione ho chiesto di poter fare un anno di formazione biblica a Gerusalemme, cosa che mi hanno accordato. Per cui, da settembre sono qui, e mercoledì scorso mi sono diplomato in Formazione Biblica. Nelle ultime settimane il vicario di zona, don Luciano Angaroni, mi ha chiesto di diventare il responsabile della comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio". Don Damiano è stato anche docente di religione al liceo scientifico «Giordano Bruno» di Melzo.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 giugno 2022.