Comunità pastorale Madonna del Carmine in festa per don Domenico Alonge. Questa mattina, sabato 10 giugno 2023, in Duomo a Milano il 28enne cresciuto a Gorzonzola è stato ordinato sacerdote insieme ad altri 14 diaconi dall'arcivescovo Mario Delpini.

Don Domenico diventa prete: grande festa in quattro parrocchie

Alla cerimonia hanno partecipato anche moltissimi giovani di Usmate, Velate, Carnate e Ronco Briantino, le quattro parrocchie in cui don Domenico ha prestato servizio durante gli ultimi due anni tra seminario e diaconato. Un’esperienza fondamentale accanto ai ragazzi degli oratori che ha permesso al neo sacerdote di arrivare all’appuntamento più importante della propria vita nella maniera migliore possibile e circondato dall’affetto di tanti giovani che lo hanno sostenuto in questo suo percorso insieme alla famiglia.

Don Domenico: la sua storia

Nato in un paese della Sicilia, don Domenico si è trasferito giovanissimo nel milanese, dove ha frequentato il liceo classico:

"Nella terra di Ambrogio sono stato accolto, sono cresciuto e ho potuto conoscere il mondo dell’oratorio - ha raccontato il diretto interessato - Determinanti per riconoscere la chiamata del Signore sono stati gli anni in oratorio, in particolare come educatore dei preadolescenti, oltre al tirocinio in ospedale durante gli studi di infermieristica. In particolare, durante una settimana di vita comune con alcuni giovani della diocesi, ho però avuto l’occasione decisiva per cogliere la bellezza di seguire il Signore. Grazie ad una guida spirituale e alla proposta del Gruppo Samuele, ho potuto rileggere queste esperienze e, mentre si approfondiva il cammino di fede, ho intuito che per questo Vangelo avrei voluto mettere in gioco tutta la vita. Così ho maturato la scelta di entrare in seminario"

La festa nelle quattro parrocchie

Domani, domenica 11 giugno, don Domenico celebrerà la prima messa nella sua parrocchia di origine a Gorgonzola, come da tradizione per i preti novelli. Domenica 18, invece, la festa si terrà proprio nella comunità pastorale Madonna del Carmine, una seconda casa per il sacerdote. Sarà lui a celebrare la messa delle 11 nella chiesa di Carnate cui seguirà il pranzo in oratorio. Dalle 16.30 il divertimento si sposterà a Usmate, in oratorio, dove sarà organizzato un pomeriggio di giochi e sfide per tutti i ragazzi. La giornata in onore di don Domenico si chiuderà con la cena comunitaria e la serata tra musica e animazione.