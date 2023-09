Don Emanuele, nuovo parroco a Giussano, ha accolto la reliquia di Santa Beretta Molla

Due giorni di preghiera e venerazione in basilica a Giussano, dedicati a santa Beretta Molla: la reliquia è stata accolta, ieri sera, dal nuovo parroco, don Emiliano Salvioni, a capo della comunità pastorale.

L'arrivo in basilica

E' stato don Emanuele Salvioni, il nuovo parroco di Giussano - appena arrivato in città come responsabile della comunità pastorale - ad accogliere ieri sera, venerdì 1 settembre sul sagrato della Basilica, le reliquie di Santa Gianna Beretta Molla, medico e madre di famiglia.

La santa era un pediatra che ebbe 4 figli, e all'età di quarant’anni preferì morire piuttosto che accettare le cure che avrebbero messo in pericolo la vita della bimba che portava in grembo. Venne beatificata nel 1994 e canonizzata nel 2004 come esemplare madre di famiglia da Papa Giovanni Paolo II. Alla santa vengono riconosciuti 2 miracoli.

Due giorni di preghiera: il programma

Per tutto il weekend sarà possibile venerarla e visitare la mostra allestita in chiesa, dedicata alla santa a cura dell’Associazione Amici di Santa Gianna Beretta Molla. Oggi pomeriggio, alle 16, si terrà un momento di preghiera guidato dal Centro aiuto alla vita e al termine ci sarà la benedizione delle mamme in attesa. In serata, alle 21, è previsto un significativo e importante incontro con Donatella Montanari, magistrato presso il Tribunale di Como che parlerà delle «questioni attuali e delle controversie nel nel panorama giuridico della maternità». Seguirà l’ adorazione Eucaristica per tutta la notte, a cura dell’Azione Cattolica.

Domenica saluto della reliquia

Domani, domenica 3 settembre, ci sarà la messa solenne presieduta da monsignor Ennio Apeciti, Rettore del Pontificio Seminario Lombardo e responsabile diocesano del Servizio per le Cause dei Santi e nel pomeriggio dopo i vespri presieduti da don Giacomo Prandi e le riflessioni conclusive di don Roberto Tagliabue, ci sarà il saluto della reliquia.