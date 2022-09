Don Emiliano guiderà i giovani

Don Emiliano Martinati, 38 anni il prossimo 16 dicembre, è il nuovo responsabile dell’oratorio e della pastorale giovanile della comunità «Maria Vergine Madre dell’Ascolto» che comprende anche Macherio e Sovico.

Don Emiliano

Il sacerdote è cresciuto nella parrocchia San Cornelio e Cipriano di Carnate, dove ha svolto diversi incarichi come chierichetto e animatore e dove tuttora vive la sua famiglia (don Emiliano è il terzo di cinque fratelli). Entrato in seminario a 19 anni, subito dopo il diploma in Perito elettronico e delle telecomunicazioni, il 12 giugno del 2010 è stato ordinato sacerdote dall’allora cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi.

Dopo essere stato sei anni a Gorgonzola (dal 2009 al 2015, uno come diacono) ha svolto il suo ministero per sette anni nella comunità di Trezzano sul Naviglio. In paese affiancherà il parroco, don Ivano Spazzini, come vicario parrocchiale occupandosi della pastorale giovanile delle chiese di Biassono, Macherio e Sovico.

La festa di benvenuto

"Sono arrivato a Biassono il 5 settembre dopo aver trascorso l’ultima vacanza in montagna con i ragazzi di Trezzano - ci racconta con un velo di nostalgia - Negli anni ho costruito tanti bei rapporti e accompagnato tanti ragazzi: una carica emotiva che si avverte ancora di più nel momento del saluto. Ora sono pronto a ripartire, con entusiasmo, qui dove c’è altra terra da seminare". Don Emiliano ha preso il posto del compianto don Simone Vassalli, che era responsabile della pastorale giovanile, mancato improvvisamente nel febbraio scorso a soli 39 anni. La festa di benvenuto per il nuovo don si svolgerà domenica 2 ottobre. Don Emiliano presiederà la Messa delle 10.30, poi a mezzogiorno, hamgurgherata per tutti in oratorio. Nel pomeriggio apertura degli stand e intrattenimento per i bambini con gonfiabili e truccabimbi. Seguirà alle 16.30 la preghiera e la merenda a base di frittelle e torte.

