Don Fabio Ercoli lascerà la comunità di Meda

A settembre la Comunità pastorale Santo Crocifisso di Meda saluterà don Fabio Ercoli e accoglierà don Matteo Ceriani.

Dopo sette anni don Fabio Ercoli lascerà la comunità

Dopo sette anni al servizio della città, infatti, il vicario per la pastorale giovanile è stato chiamato a ricoprire lo stesso incarico in un’altra parrocchia. La destinazione per ora è «top secret», ma verrà comunicata prossimamente. Ciò che è certo è che tra pochi mesi don Fabio, che a giugno celebrerà gli undici anni di ordinazione, saluterà i tantissimi bambini, ragazzi e giovani per i quali in questi anni è stato un punto di riferimento.

Al suo posto arriverà don Matteo Ceriani

A ufficializzare il cambiamento è stato il vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni, che con una lettera datata 13 maggio ha annunciato che l’Arcivescovo monsignor Mario Delpini ha assegnato un nuovo incarico al giovane sacerdote, ringraziandolo «per tutto l’impegno di questi anni spesi per il bene della comunità». Al posto di don Fabio è stato nominato vicario per la pastorale giovanile medese don Matteo Ceriani. Nato a Varese nel 1988 e ordinato sacerdote nel 2014, attualmente è vicario per la pastorale giovanile nella Comunità pastorale Madonna del Castagno a Muggiò.

"A Meda ho trovato una realtà che tiene ancora molto all'oratorio"

Un trasferimento che don Fabio ha accolto con serenità, consapevole che «l’obbedienza fa parte della nostra vita da preti». Conserverà un bel ricordo del periodo trascorso a Meda.

«Sono stato accolto bene e benvoluto, ho trovato una realtà che tiene ancora molto all’oratorio e lo considera importante per la crescita dei ragazzi». Ringrazia gli altri sacerdoti, «coi quali ho collaborato in modo proficuo, pur nelle difficoltà che inevitabilmente si presentano», e i volontari, «sui quali si può sempre contare per le attività della parrocchia». Forti anche i legami instaurati con le varie Amministrazioni comunali, «attente alle esigenze della chiesa», e con le scuole: «Ho insegnato religione alla Anna Frank e al liceo Curie e sono direttore della San Giuseppe. Si sono creati bellissimi rapporti, insieme abbiamo organizzato tante iniziative».

Preziosissima è anche l’Associazione Palio, «una realtà nata nel 2017 che la comunità medese non deve assolutamente perdere. E’ bello vedere il coinvolgimento di così tanti bambini nella storica manifestazione di Meda».

A ottobre la giornata per salutarlo

In attesa dei saluti, nelle prossime settimane sarà impegnato nell’oratorio feriale e nelle vacanze estive organizzate dalla parrocchia. Poi inizierà la sua nuova avventura. Per ringraziarlo e stringerlo in un grande abbraccio la comunità organizzerà una giornata di festa, che presumibilmente è prevista per domenica 8 ottobre.