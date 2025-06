Don Fidelmo lascia Agrate, Omate e Caponago per gravi motivi di salute: don Matteo nuovo parroco

Don Fidelmo Xodo lascia la guida della Comunità pastorale Casa di Betania dopo meno di due anni per gravi motivi di salute.

Cambio alla guida della Comunità pastorale Casa di Betania

L’addio ai fedeli di Agrate, Omate e Caponago, nell’aria già da qualche settimana, è stato ufficializzato nella prima messa festiva di oggi, sabato 7 giugno, nella chiesa di Sant'Eusebio, ad Agrate. E così sarà anche nelle altre funzioni del fine settimana scorso. A comunicare la novità è stato lo stesso vicario episcopale, monsignor Michele Elli, che ha officiato la funzione solenne di Pentecoste e al termine ha dato lettura della lettera con cui l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha accettato le dimissioni di don Xodo.

Don Matteo Galli nuovo parroco

Contestualmente è stato annunciato il nome del nuovo parroco e responsabile della Comunità Casa di Betania, che si insedierà ufficialmente a settembre. Si tratta di don Matteo Galli, classe 1970, dal 2016 ad oggi responsabile della Comunità di Cambiago e Gessate. Nato a Desio e originario della parrocchia di San Martino, a Bovisio Masciago, prima di approdare a Cambiago e Gessate, è stato vicario parrocchiale a Carnate e successivamente a Varedo.

Don Fildemo lascia dopo meno di due anni

Don Fidelmo lascia quindi a 73 anni per gravi motivi di salute che non gli consentono di proseguire alla guida della comunità. Continuerà a svolgere il suo ministero a Sovico, come sacerdote residente, avvicinandosi ad alcuni famigliari.

Nuovo cambio inatteso dopo la morte di don Mauro e il breve periodo di don Giuseppe

Ordinato sacerdote nel 1976, era stato nominato alla guida della comunità nel novembre del 2023 in sostituzione di don Giuseppe Barzaghi che aveva lasciato Agrate nel gennaio precedente dopo soli 15 mesi per motivi di salute e dopo aver preso a sua volta il posto di don Mauro Radice, amato parroco morto a causa del Covid.